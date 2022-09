“Nuestra oposición no puede agrietar la nación”: Uribe Vélez

Durante la instalación de los foros regionales del partido Centro Democrático el expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un mensaje a su colectividad para hacer una oposición argumentada al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“En la democracia no debería haber tempestades, nuestra oposición no puede agrietar la nación, por eso la tenemos que hacer con toda la fundamentación argumental y también para bien de la democracia, así como la oposición tiene que cuidar la democracia, el gobierno también”, dijo el exmandatario. Sobre la situación del país, resaltó: "Es hora de retos, no de retar personas, sino de retarnos a nosotros mismos, retar nuestra mente, retar nuestra devoción patriótica, retar nuestra capacidad de aumentar el esfuerzo”.

Agregó: “Un viejo pensador colombiano decía que el alma de los partidos y el material de los barcos, no se prueba en calma sino en plena tempestad”.

En el evento participaron las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y la directora del partido Nubia Stella Martínez, junto a los congresistas Christian Garcés y Miguel Uribe.

“Escuchamos a los caleños para plantear soluciones a las preocupaciones que han sembrado gobiernos de izquierda y los violentos”, dijo Cabal quien también anunció que los foros se llevarán a todas las regiones del país.