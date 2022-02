“Nos centraremos en generar oportunidades” Carlos Amaya

“Soy un hijo de campesinos, viví la pobreza, no solo la he estudiado en los libros de economía. Me indigna que mientras el 1 % más rico del país concentra el 20 % del ingreso del país, el 20 % más pobre concentra solo el 3 %. En La Guajira la pobreza monetaria es más del doble que en Cundinamarca. La tasa de desempleo de las mujeres es casi el doble que la de los hombres y para las mujeres jóvenes es aún peor, pues es más del triple. Por esto centraremos nuestros esfuerzos en generar oportunidades para aquellos que no las tienen con inversiones estratégicas en educación, salud, generación de empleo y de esta forma lograr el objetivo de las luchas diarias de la mayoría de la población en el país. Seré el presidente de la paz, el que despliegue con medios, recursos y voluntad política el acuerdo de paz”, dijo.

Para el aspirante presidencial, el Caribe es una región estratégicamente ubicada al tener acceso directo al mar Caribe, lo cual, según cuenta, le genera una ventaja competitiva por contar con este acceso además de la belleza que representa como potencial turístico.

“Adelantaremos el Plan Colombia Trabaja, orientado a la generación de empleo formal a través de diferentes estrategias: una única reforma tributaria estructural progresiva y redistributiva durante el cuatrienio que garantice la estabilidad macroeconómica del país, al tiempo que genera condiciones de creación de nuevos empleos y desarrollo económico incentivando de manera especial la vinculación de mujeres y jóvenes, es decir, generando empleo formal, dejar de tener una economía precaria para dejar de tener vidas precarias”.