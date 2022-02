“No me retracto de lo que dije de Duque porque yo no hablo mentiras”: Cabal

“Duque es socialdemócrata”: Sobre el audio filtrado hablando del Presidente Duque comenta que no se retracta, pues según ella, Duque es “de ideas progresistas”.

“Yo se lo dije al expresidente Uribe incluso cuando Duque estaba en el Congreso. Pero como yo no estuve en la U ni fui del gobierno durante el mandato de Uribe nunca he sido de las más cercanas. A Duque lo rodeó un grupo pequeño del Centro Democrático pero muy cercano al expresidente. Sin embargo ahí están los resultados(...) estamos sintiendo los efectos de las molestias con Duque (...) muchas de las bases se habían ido, pero regresaron por mi precandidatura”.

Señala que uno de los “errores” del presidente Duque, fue “pensar que le iba enseñar a los congresista a portarse bien y así no era. Y menos dejándoles todo. Les dejó todos los cargos y toda la burocracia. Cambio Radical cuatro ministerios, los conservadores cuatro ministerios sin ningún desgaste (…) Llegamos al poder y no gobernamos como partido y las bases se nos fueron. Uno no puede llegar a gobernar y olvidarse que atrás hay un legado, unas banderas. Ese es mi reparo. La U era un cadáver político y la resucitó este gobierno”.