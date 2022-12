Niegan eliminación de listas cerradas en la reforma política

A su vez, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, expuso: "Si hay una medida que ataque la corrupción política en Colombia es la lista cerrada y la financiación estatal. Hay una plutocracia en Colombia: quien tiene plata se elige y quién no, no. Si queremos atacar la captura corporativa del Estado hay que hacer lista cerrada, hay que votar por programas, no por personas que no responden sino a sus caprichos personales. Qué orgullo que nos financie una cooperativa y no los paramilitares".

De otro lado, el representante Wílmer Castellanos, de la Alianza Verde, cuestionó: "Las listas cerradas, sin previos mecanismos de elección y democracia interna en partidos, hacen daño a la participación y renovación política, y aún más teniendo en cuenta que el lunes se aprobó la reelección indefinida de congresistas, a la cual nos opusimos".