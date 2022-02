A mi me gustan los debates, pero con la gente: Álex Char

El precandidato presidencial de Equipo por Colombia Alejandro Char respondió, en medio de su correría por el país y las regiones, las razones por las que a la mayoría de debates prefiere no asistir.

“Lo digo con honestidad, a mí me gusta la calle, estar en contacto con la gente. Hemos estado en Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y tenemos una agenda por otros departamentos, y ese tiempo de contacto con la gente no tiene reloj, y ese es el debate que me gusta tener”, señaló.

Manifestó que muchos de los debates, según manifiesta, no cumplen con el objetivo.

“Valoro el esfuerzo de los medios, (...) pero los debates se han prestado para enfrentamientos, peleas, señalamientos, en fin. Por eso preferimos estar con la gente, porque la gente lo es todo”.

En medio de la entrevista el precandidato confesó que hay temas que le preocupan y trabajará para resolverlos en su eventual gobierno.

“Nos preocupa sobremanera el desempleo y la informalidad. Y cuando uno ve desempleo, ve una población que no tiene futuro, la gente se envejece, en medio de la informalidad, sin una pensión”.