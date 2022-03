La ley del Montes | Prueba de fuego para las coaliciones

Hoy todos estamos hablando de quiénes ganarán las consultas y no de quiénes llegarán al Congreso.

La importancia de las consultas interpartidistas radica en que de ellas saldrán los candidatos que competirán en la primera vuelta presidencial en mayo próximo.

No obstante, el cubrimiento mediático –que se centró en las consultas y no en el Congreso– terminó quitándole protagonismo a quienes tendrán en sus manos la suerte de los nuevos proyectos de ley de los próximos cuatro años, así como del control político que deberán ejercer al nuevo gobierno. No se trata, pues, de un asunto menor.