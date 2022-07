La ley del Montes | ¡Indefensos...!

La designación de Iván Velásquez como ministro de Defensa no fue el mensaje de construcción de confianza que las Fuerzas Armadas esperaban del presidente electo, Gustavo Petro. Todo lo contrario: se trató de un acto de hostilidad y así ha sido interpretado en las distintas fuerzas. Tampoco contribuye a calmar las aguas algunas declaraciones, como las del senador Alexander López, quien –palabras más palabras menos– salió a decir que las Fuerzas Armadas son una cueva de Rolando y que llegó el flautista de Hamelin a limpiarlas. A algunos de los militantes del partido del nuevo gobierno se les llena la boca hablando desde sus cómodas toyotas blindadas en el centro de Bogotá de la necesidad de un cambio de doctrina. No tienen ni idea de dónde están parados. La doctrina de las Fuerzas Armadas cambió hace mucho tiempo. “Damasco” es tan solo un ejemplo. Pero toda la implementación de la política de derechos humanos en las fuerzas es algo que no se puede desconocer. Ni tampoco la reciente y radical modificación de la Justicia Penal Militar. Siguen atrapados en el “mamertismo” de los 70. Como en la muy vista serie Game of Thrones: “Tú no sabes nada John Snow”.

Esos estrategas de escritorio ignoran también que la nueva doctrina incluye en los planes estratégicos problemáticas como la medioambiental y de tierras. Es por lo menos extraño que Petro haya reconocido la inviabilidad de una presidencia del senador Gustavo Bolívar –decantándose por Roy Barreras– aplicando una alta dosis de pragmatismo, pero no haya procedido de igual manera a la hora de escoger a su ministro de Defensa, que será sin duda su ministerio más importante.