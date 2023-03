Jota Pe revelará escándalo de corrupción que salpicaría a Roy Barreras

De acuerdo con el congresista, el senador Roy Barreras lo habría tildado de “amarillista y bodeguero”, además que se habría convertido en la ‘piedra en el zapato’ para que sus proyectos sean presentados.

“Cuando yo iba a entrar a la Comisión de Ética del Senado, a la cual pertenezco, el senador Roy Barreras no quería y movió todas las fichas posibles para impedir eso. Además, en mis proyectos muchas veces se ha metido, diciendo que no me agenden nada. Por otro lado, en los pasillos, me ha detenido y me ha dicho youtuber, amarillista y bodeguero, con eso él cree que va a ofenderme, pero no lo va a lograr”, dijo Hernández en diálogo con ‘Blu radio’.

“Ellos lo hacen porque saben que conmigo, Jota Pe Hernández, la están teniendo bastante difícil, ya que no he querido recibir nada, pues a muchos senadores acá ya les entregaron cargos públicos y mermelada, pero yo no y eso se lo dije personalmente a Roy Barreras”, agregó.