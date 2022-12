“Petro y su coalición pretenden perpetuarse en el poder”: Jorge Robledo

“Eliminar la única garantía para que las minorías políticas no desaparezcan viola la Constitución. Esto es todo lo contrario a lo que prometió el gobierno que se presentó como cambio. Si se aprueba la eliminación de garantía, demandaré esta reforma ante la Corte Constitucional”, alertó la representante Jennifer Pedraza, quien agregó: “El senador Petro hubiese votado no a la reforma política del presidente Petro”.

A las críticas también se sumó el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.

“¡Es el colmo! Se avaló que los partidos que tengan más del 15% de la representación puedan presentar listas conjuntas”, señaló.

Por otro lado, dentro del informe de conciliación quedó dispuesto que se les permitirá a los congresistas ser ministros sin incurrir en inhabilidades y también podrán –por una única vez– cambiarse de partido sin entrar en doble militancia o quedar impedidos por cambiar de colectividad.

De igual forma, la financiación de las campañas será cien por ciento estatal y no habrá recursos privados en lo electoral. Las edades para ser legisladores serán desde los 30 para el Senado y los 25 para Cámara. La Procuraduría no podrá sancionar a funcionarios que fueron elegidos mediante voto popular; y el voto obligatorio, por ahora, no va.