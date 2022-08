Informe de Comisión de la Verdad encendió debate en Senado

A su vez, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, expuso ante el pleno: "Me leí los 872 folios del informe y no quiero refutarle ninguna cifra de las que expone el informe, pero no sé de dónde han sacado que al gobierno de 2002 no le conviene cuando en todas las gráficas desde ese año empieza a bajar el homicidio, la desaparición, los secuestros y el reclutamiento, y lo que nos preocupa es que el 88% de las muertes de civiles son por grupos al margen de la ley, no por las fuerzas del Estado, y no guarda proporción esto al número de testimonios que uno lee".

Por otro lado, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, le dijo a la bancada "de la hoy oposición: qué soledad la que sentimos cuando éramos oposición, me recuerda las palabras de Karl Jaspers cuando le indicaron que reabriera la Universidad de Heidelberg y después de citar a Kant, quien decía que en la guerra no se podían permitir hechos que en la posterioridad impidieran la reconciliación, decía que él se sentía culpable de estar vivo por no haber hecho lo suficiente".

Y la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, expresó a su turno: "En el Congreso de la República caminan dolores, experiencias, memorias de sectores muy diversos y la reflexión sería acerca de si es la verdad del Centro Democrático, de la izquierda, de los campos, del exilio. La respuesta es que no hay una verdad, hay múltiples verdades, vivencias, y el trabajo de un informe es intentar construir relatos colectivos donde todos los sectores podamos encontrar nuestro dolor".