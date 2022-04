“En democracia las reglas deben respetarse”: Fiscal Barbosa a Petro

Este martes a través de un video el fiscal general Francisco Barbosa se despachó contra el candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro.

Barbosa señaló que era lamentable que el líder de la Colombia Humana “pretenda ser presidente cabalgando sobre las instituciones', dijo el funcionario, refiriéndose a las declaraciones de Petro en donde indicó que en el ente acusador, no tiene garantías de justicas .



"Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. Como se probó antes de ser congresista", señaló Petro.

Barbosa desde ciudad de Panamá indicó que “la Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad colombiana, la Rama Judicial se respetan y hacen parte del Estado de Derecho".



"En democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse".