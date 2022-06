Filtraciones de campaña de Petro impactarán la votación: analistas

Por su parte, el politólogo Yan Basset, de la Universidad del Rosario, observa que "estamos en una especie de dinámica de degradación de las campañas, que es preocupante, desde hace dos meses, desde el escándalo de las cárceles, que ese sí fue un escándalo claro y no sabemos qué consecuencias va a tener todavía, pero las dos campañas están en la dinámica de tratar de sacarle videito al otro para tratar de generar escándalos artificiales, de nimiedades o de cosas descontextualizadas para que se interprete de una forma que no es, y eso tiene mucho que ver con la ausencia de debates, que ha hecho que no hablemos de propuestas".