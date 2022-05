Fico Gutiérrez solicitó garantías de seguridad para Gustavo Petro

Este martes, el aspirante presidencial Federico Gutiérrez se pronunció ante la denuncia que realizaron desde la campaña del Pacto Histórico sobre un presunto plan para atentar contra la vida del candidato Gustavo Petro.

El exalcalde de Medellín expresó su rechazo y solicitó a las autoridades investigar el hecho.

“Le pido a las autoridades que investiguen y que preserven la seguridad del candidato, su familia y colaboradores para que todos podamos tener una campaña en todas partes del territorio nacional. Aquí ninguno de nosotros es exento hoy de radicalismos y grupos armados”, señaló.

Insistió en que él también ha recibido intimidaciones, sin embargo, ha continuado con su ejercicio políticos.

“Yo lo que quiero decir a las organizaciones criminales es que yo no les tengo miedo. Aquí no les podemos seguir teniendo miedo porque tiene que haber orden”.

En su intervención reprochó que el candidato del Pacto Histórico no se haya pronunciado ante un video en el que se observa a Gustavo Bolívar celebrar un supuesto funeral de Gutiérrez y varios líderes del país.

“A mí me da tristeza ver como estos políticos que le han hecho tanto daño al país, que lo que quieren es incendiar el país ahorita lo que estén es llevando ideas a niños, jóvenes y comunidades para que nos deseen la muerte. Nosotros lo que vamos es hacia adelante, yo lo que quiero es unir a Colombia, quiero todo lo contrario a lo que quieren ellos: no más odios, no más discursos de luchas de clases. Yo lo vengo haciendo en las regiones, no soy de los que sufre de superioridad moral”.

Pidió al Pacto Histórico que se pronuncie ante el lenguaje que utilizó el senador Bolívar en su video, e insistió: “No más violencia, eso que han hecho se llama violencia y yo lo rechazo y yo le pido a la sociedad entera que rechacen ese tipo de acciones que ellos estimulan y promueven y de los cuales se sienten orgullosos. En el pasado hicieron parte de grupos armados, donde asesinaban, secuestraban y extorsionaba, no todo vale en política”.