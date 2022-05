“Nuestro gobierno sí será de 4 años”: ‘Fico’ Gutiérrez a Gustavo Petro

Luego de que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, admitiera que "no se puede hacer mucho en cuatro años", el aspirante al solio de Bolívar por el Equipo por Colombia, Federico 'Fico' Gutiérrez, 'trinó' que su gobierno "será de cuatro años, como lo dicta la Constitución".

"Algunos me dicen 'eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse?'. Les acepto que no se pueden hacer muchos de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor", dijo el ex alcalde de Bogotá el pasado fin de semana en el barrio de Pescaíto, en Santa Marta.