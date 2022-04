“Los problemas no se arreglan con más subsidios”: Gómez

Gómez explicó que el país en los últimos años “ha optado por el camino fácil y equivocado”.

“Hay candidatos que proponen subir el ingreso de Familias en Acción de 160 mil a 350 mil pesos, es una propuesta sin rigor. Familias en Acción se creó para que los hijos fueran a la escolaridad y complementar la dieta alimentaria. Hoy el 66 % de los niños no termina la escuela ¿entonces, para qué sirve familias en acción?. Cambiamos la bienestarina por Familias en Acción, para que las madres de esos niños cambien esos bonos y lo gasten en maquillaje y trago. Ese programa no sirve y así va a pasar con Ingreso Solidario”. Agregó: “Los problemas de este país no se solucionan con más subsidios”.

Señaló que otro de los elementos que corregirá será quitarle al ICBF el programa de nutrición infantil de cero a cinco años para entregarlo a las EPS.

“Ese programa debe estar en manos de expertos nutricionistas que sean quienes le digan a las madres que usen la bienestarina y deje de ser deshonrosa”.