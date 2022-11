“Esta es una oportunidad que no se puede perder para el país”: Rueda

Por Redacción Política

Inicia el diálogo. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), volverá a sentarse, a partir de este lunes, en una mesa de negociación con el Estado colombiano. El lugar escogido para la conciliación es Caracas, Venezuela.

Tras años y años de acercamientos fallidos, será la primera ocasión en la que el grupo ilegal abrirá interlocución con un Gobierno de izquierda como lo es el de Gustavo Petro.

Primera etapa. Para esta fase de acercamientos, el Gobierno designó como miembros del equipo negociador a Otty Patiño, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie, quienes ya se encuentran en territorio Venezolano.

“El propósito es que esta esperanza lleve a concretar acuerdos muy específicos que permitan alivianar la situación de la población que aún padece la violencia armada. El objetivo es lograr traer en este diálogo a un estado social y ambiental de derecho, y tratar de generar las condiciones para que esta oportunidad no se pierda para el país”, explicó el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien también se encuentra en el vecino país.

Por otro lado, José Félix Lafaurie, quien fue invitado a la mesa por parte del presidente Petro, aclaró que su función no solo será representar al Centro Democrático sino a un amplio sector de la sociedad colombiana.

“Intentaré hacer lo que debo de hacer, en el entendido que como bien lo dice la carta del presidente, no solo represento al Centro Democrático. Creo que hay amplios sectores de la sociedad y por lo menos intentaré que tengan una voz para poder transmitir las angustias. También las esperanzas que tiene ese sector de la sociedad. Esperemos que las cosas se puedan desarrollar de manera tal que el encargo que el gobierno generosamente le ha dado pues se pueda llevar sin ningún contratiempo”, comentó Lafaurie.

De acuerdo con Lafaurie: “uno no puede negarse en una coyuntura tan compleja, el sector ganadero no puede ser indiferente porque además quienes más han sufrido la violencia han sido los ganaderos”.

Añadió que “si el Presidente me pide una colaboración en esa dirección, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado en todas las regiones colombianas”.

“Doble negociación”. A propósito de la vinculación de Lafaurie a los diálogos, el investigador de Pares, León Valencia, comentó que ello significaría que habrá una “negociación a dos bandas”.

“La presencia de Lafaurie es tan interesante como compleja. Será una negociación a dos bandas. Significa que Danilo Rueda, Comisionado de Paz, y Otty Patiño, cabeza de la delegación, tendrán que negociar con el presidente del gremio ganadero las propuestas que le presentarán al ELN. Significa que el ELN tendrá al frente no sólo al Estado sino a un antagonista de la sociedad civil”, explicó Valencia.

“Serán diálogos difíciles”. El senador Iván Cepeda, quien será uno de los posibles intrigantes de la delegación del Gobierno en esta etapa de negociaciones, dio sus impresiones sobre lo esperanzado que está el Gobierno de cara a las resoluciones de paz que puedan surgir con el grupo ilegal.

“Lo primero que se debe tener en cuenta es que existe una voluntad manifiesta tanto del Eln como del Gobierno nacional de iniciar las negociaciones. Estamos optimistas, en cuestión de muy pocos meses hemos logrado llegar a la instancia de una mesa de conversaciones”, dijo el parlamentario a EL HERALDO.

Cepeda también explicó que tanto el Gobierno como el Eln han trazado hasta el momento una ruta de trabajo de manera satisfactoria.

Delegación colombianas. El encargado de liderar el equipo colombiano será Otty Patiño, quien entró en la política por la vía de la lucha armada, como comandante de la guerrilla del M-19.

Patiño, de 77 años, fue compañero -o superior- de Gustavo Petro en sus tiempos de guerrillero en el M-19,

El excomandante guerrillero que participó en los diálogos de paz del M-19 con los gobiernos del presidente Belisario Betancur, en la primera mitad de los años 80, y en los definitivos con el de Virgilio Barco, en 1990, volverá a una mesa de negociación de paz, esta vez del otro lado de la mesa.

“Me parece una excelente decisión porque Otty tiene la experiencia en procesos de paz, ha estado dedicado a la paz después de la firma de los acuerdos de diferentes maneras, en la investigación, por ejemplo, y además tiene la actitud tranquila y ponderada para manejar ese reto”, dijo a EFE Vera Grabe, una de las fundadoras del M-19.