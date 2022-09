Empleo y educación, los temas “urgentes” para los jóvenes

La propuesta del presidente Gustavo Petro para que 100 mil jóvenes de todo el país “no caigan” en manos de la criminalidad abrió el debate con relación a la retribución que haría esta población que resulte beneficiada.

El jefe de Estado anunció que su gobierno relanzará en todo el país el programa ‘Jóvenes en Paz’, que implementó en su momento cuando fue alcalde de Bogotá. Sobre este aspecto, afirmó que Prosperidad Social, en trabajo coordinado con el ICBF, adelantará la reedición del programa “que estaba enmarcado en una perspectiva de seguridad, que duró un año en Bogotá, pero que dio resultados fundamentales”. El experto en seguridad Hugo Acero señaló que esta es una propuesta que hasta ahora no se sabe cómo se va a ejecutar, pues no se tiene información si es un programa que va a estar ligado a los procesos de sometimiento o acogimiento de las bandas criminales de la paz total que acogería a los jóvenes que hacen parte de estos grupos para que no sigan delinquiendo. Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, indicó que ‘Jóvenes en paz’ puede ser un gran proceso exitoso siempre y cuando se tengan en cuenta unas variables y un objetivo. Por eso el objetivo, hace énfasis el experto, no puede ser el de un sistema asistencialista, pues debe tratarse de un modelo de desarrollo que sume procesos de acceso a la formación.