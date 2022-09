Rifirrafe entre Bolívar y Gómez calentó ánimos en foro sobre reforma fiscal

Un duro rifirrafe se vivió en la instalación del foro sobre la reforma tributaria entre el senador Mauricio Gómez y el presidente de la comisión tercera del Senado, Gustavo Bolívar.

Este sucedió cuando Gómez corrigió las cifras con las que Bolívar sustentó una crítica a la dirigencia política de la ciudad y el departamento.

“Según el Dane el mayor porcentaje de personas que aguantan hambre en Colombia son del Atlántico, son de Barranquilla. Estas cifras nos tienen que poner a reflexionar sobre el desarrollo. Muy lindas las obras de infraestructura, muy necesarias algunas, pues general empleo y turismo. Pero no nos podemos olvidar del desarrollo humano”, dijo el presidente de la Comisión Tercera del Senado.

Con las cifras entregadas, el legislador del Pacto Histórico hizo un llamado de atención a la dirigencia política de la ciudad debido a que según él, en el cuatrienio pasado el Atlántico un departamento con 21 congresistas pero es uno “de los que más aguantó hambre”.

“¿Por qué sucede esto? porque está funcionando mal la democracia. Eso tiene que llamarle a ustedes la atención y para eso es la reforma tributaria”

En desacuerdo con la afirmación del senador Bolívar, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez indicó que los datos a los que hacía referencia el legislador del Pacto Histórico eran de 2007.

“Esa Barranquilla de la que habló usted, es de la Barranquilla de 2007”, dijo Gómez quien fue interrumpido por Bolívar indicando que las cifras eran de 2021.

“Son las de 2007, porque las del 2022 según el Dane – y ese funcionario es querido por el presidente Petro- el porcentaje de barranquilleros que asegura consumir 3 veces al día se ubicó en el 81 %. Esa es la nueva Barranquilla. Yo quiero que usted conozca la nueva Barranquilla que es decente, que progresa. ¿Con problemas? ¡todos! Pero con ganas de salir adelante y por eso estamos aquí”.

Bolívar, replicó: “Sin entrar en discusiones los datos que dí, Mauricio, son del Dane, no míos. Sé que el alcalde no estuvo de acuerdo con esos datos y tuvo un enfrentamiento. No vengo con datos mentirosos: según la encuesta Pulso Social Dane el 45 % de los hogares en Soledad y 39 % de los hogares en Barranquilla no consumen las tres comidas al día”.

Frente al comentario, la gobernadora Elsa Noguera dirimió la discusión señalando que ambos líderes políticos tenía parte de razón.

“Ambos están diciendo la verdad. Hubo un índice en el 2021 que mide seguridad alimentaria que es el número de comidas que los colombianos acceden diariamente y tuvimos un episodio en el 2021 que nos bajó a cinco personas que podían alimentarse, pero esa cifra claramente volvió a los niveles normales, porque ya nos recuperamos de la pandemia. Pero históricamente siempre hemos estado en 7 de cada 10 personas que consumen sus tres comidas al día”, dijo.