“Den señal de su disposición de paz”: comisionado de Petro a grupos armados

“El Eln ha manifestado públicamente su disposición a construir un escenario de paz. Todo está por tejerse. Todos estos son signos, pero no podemos tomar ningún tipo de decisión porque no estamos posesionados y no tenemos facultades constitucionales para tomar decisiones”, comentó.

Le pidió a los grupos armados que quieran disponerse a la construcción de la paz total, “lo expresen”.

“El llamado a los grupos armados es que expresen a través de un gesto su voluntad de paz. Den una seña de su disposición para ser parte de la paz global”.