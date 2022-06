¿Gobernabilidad en riesgo?

“Rodolfo va a tener una oposición cerrada en el Congreso (…) Petro también tendrá dificultades, pero no serán como las de Rodolfo por varios motivos: Petro tiene más resistencia no solo en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, sino también en las Fuerzas Militares y en la Policía y a eso le sumamos los gremios que no están en acuerdo con él, pero tiene una bancada mucho más amplia, puede realizar alianzas que le permitan llegar con el Verde y un sector muy importante del Partido Liberal que ante un triunfo de Petro desbancan a Gaviria y den un revolcón profundo en esa colectividad. Petro puede solventar la calle, porque los sectores que se le opondrían no le crearían resistencia en ese sentido”, dijo el analista.

Instituciones fuertes. El analista explicó que sin importar las dificultades, hasta el momento las instituciones colombianas han demostrado ser “sólidas”.

“Yo creo que por difícil que sea, Colombia y sus instituciones tienen la capacidad de absorber de una manera diferente el descontento que se puede presentar por algunos sectores que dicen ser aliados o cercanos a Gustavo Petro”.

Agregó: “Si llegan a darse alteraciones en el orden público no van a impedir que haya transferencia pacífica del poder”.

Ambos analistas concluyeron que el dialogo deberá ser la herramienta del nuevo mandatario.