Los cuatro ejes de la primera semana de Petro como presidente

En el recuento de los pasos de Petro como inquilino de la Casa de Nariño están sus primeras palabras al grupo de ministros posesionados el mismo 7 de agosto. En las que el mandatario advirtió que en ellos reposaba la responsabilidad del cambio.

“El cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje; un cambio hacia dónde... es difícil decirlo, pero cuando lo preguntan yo digo: ‘democracia, y más democracia”, señaló el presidente Petro.