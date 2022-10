Colombia mantendrá erradicación forzada a cultivos ilícitos: Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, matizó su política antidroga y reveló que durante su Gobierno se mantendrá la erradicación forzada a cultivos ilícitos en el país.

Este anuncio lo realizó Petro tras una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien en la rueda de prensa delineó las líneas rojas del Gobierno estadounidense luego de los recientes discursos del presidente colombiano criticando la política antidroga de los Estados Unidos.

Petro hizo énfasis en que se erradicarán los cultivos que no les pertenecen a los campesinos y que no utilizará aspersión de glifosato.

“Los cultivos industriales deben ser erradicados forzadamente. No hay con quién negociar una sustitución de esos cultivos. Lo que pasa es que no van a ser fumigados de manera aérea, lo cual vuelve más peligroso el problema para las personas que hacen la erradicación forzada y es un costo que debemos asumir. Pero la erradicación forzada continúa en los cultivos industriales que no son propiedad del campesinado”, afirmó Gustavo Petro.

Frente a ello, Blinken indicó que en el combate de las drogas se apoyará “firmemente el enfoque integral del gobierno Petro”.

Cabe resaltar que Petro había dicho que en su gobierno implementaría “de inmediato el Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos Ilicitos, adicionado con sustitución de tierras, y proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado”.

Petro pidió a Estados Unidos el respaldo en dos ámbitos: aumentar la vigilancia de la droga que sale de Colombia vía aérea y marítima; y “aumentar la capacidad de inteligencia para capturar a los dueños del narcotráfico”.

Petro también tuvo un reproche para Estados Unidos por mantener a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo, en la que está por petición del expresidente colombiano Iván Duque por albergar a los negociadores de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Dijo que es “una injusticia”, ya que fue el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos (2010-2018) quien pidió a la isla que albergara primero las negociaciones de paz con las Farc y luego con el Eln.

Pero Blinken sostuvo que su Gobierno obedece a “criterios claros, leyes claras y requisitos claros” a la hora de meter a un país en esa lista, que comporta la aplicación de sanciones.

Por último, el mandatario colombiano pidió un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de su país que se encuentran en Estados Unidos. “Creo que un TPS para colombianos es necesario”, dijo Petro frente al funcionario de Estados Unidos, donde se calcula que hay 2,6 millones de colombianos y donde este año han aumentado sustancialmente las detenciones de migrantes de nuestro país en la frontera.