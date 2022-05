Candidatos rechazaron las declaraciones de Isa Zuleta

Tanto Sergio Fajardo como Federico Gutiérrez expresaron ayer su rechazo ante las polémicas declaraciones de la senadora electa por el Pacto Histórico, Isa Zuleta, en donde admitió campaña negativa contra el candidato de la Centro Esperanza y advirtió propaganda en contra del candidato de Equipo por Colombia.

Por su parte Zuleta comentó que es consciente que el término “quemar” estuvo mal empleado. Sin embargo, reafirmó su iniciativa en contra de los candidatos presidenciales.

“Todas las reuniones que realizamos nosotros las transmitimos en vivo, no ocultamos nada (...) Además, a lo que me refiero es que Fajardo ya no tiene ninguna posibilidad electoral. En el argot político se usa la palabra quemar para aquellas personas que no se han hecho elegir con los votos de la ciudadanía”, dijo Zuleta.

Rechazo de candidatos. Enrique Gómez candidato presidencial de Salvación Nacional comentó: “La campaña de la izquierda radical está manejando muy bien la estrategia marxista de “a combinación de las formas de lucha, solidaridad con Fajardo por la guerra sucia de la que fue víctima por parte del Pacto de la Picota”.

Entre tanto John Milton Rodríguez señaló: “Cuando el poder es el fin y no el servir al país, el juego sucio es normal para quien lo usa para destruir a otros, mi solidaridad con los colegas candidatos”.