Tributaria, a sanción presidencial luego de que Cámara aprobara conciliación

Entre tanto, María del Mar Pizarro, del Pacto, se refirió al artículo sobre la tarifa diferencial para mipymes, aprobada por la Cámara y que se cayó en la conciliación: "La tarifa diferencial para pymes fue mi bandera, he sido emprendedora y empresaria y sé lo difícil que es tener un negocio en Colombia y pensaba que lo mejor era esta tarifa diferencial pero me hicieron dar cuenta de que estaba viendo el árbol y no el bosque porque un beneficio tributario iría para 500 mil empresas pero acabar con el gota a gota que nos tiene en el desahorro puede llegar a 4 millones de unidades productivas".

Y Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, se quejó de lo ocurrido en la conciliación: "No me parece que en la conciliación se hayan tumbado temas aprobados como el de disminuir las rentas de pequeñas y medianas empresas, y no puedo permitir que quede en el ambiente que es una propuesta caprichosa, porque no riñen los créditos más baratos con una tarifa diferencial, y los microempresarios necesitan que Petro cumpla lo que prometió en campaña".