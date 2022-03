“Aspiro también a representar a las nuevas generaciones”

Dijo que una de sus principales propuestas que llevará al Senado de la República será el proponer una “gran reforma educativa en todos los niveles”.

“El país necesita entrar muy pronto a una gran conversación sobre una reforma estructural de la educación, hace muchos años que no se ajusta el plan educativo de Colombia y no solo me refiero a la educación básica, sino también a la superior. Hay una urgencia y espero liderar ese proceso”, resaltó.

Mencionó que Colombia debe empezar a hablar de “inversión social” para saldar las problemáticas sociales.