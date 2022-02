Alex Char visitó zona en Magangué amenazada por irrupción del río Magdalena

El precandidato a la presidencia por la coalición Equipo por Colombia Alejandro Char visitó el municipio de Magangué en el marco de su correría política por el Caribe colombiano.

El exalcalde estuvo acompañado por el ex gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, quien recientemente se sumó a su campaña presidencial.

En su recorrido Char llegó hasta el barrio Girardot de este sector del sur de Bolívar, en el que las viviendas y sus habitantes se encuentran amenazados por la irrupción de las aguas del río Magdalena debido al deterioro de los muros de control de inundaciones.

“Aquí en el barrio Girardot viendo la tragedia, es una tragedia sin duda, si todavía el río apenas empieza a subir, apenas vienen los inviernos y hay un contrato que no arranca, están los dineros y las obras no arrancan, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Desidia administrativa total, no hay derecho porque está en riesgo la vida de la gente”, expresó Álex Char.

El aspirante escuchó atentamente las necesidades de los habitantes, quienes se encuentran expuestos a una tragedia; además, recorrió todo el sector y planteó las posibles soluciones que puede realizar al llegar a la presidencia.

Char aseguró: “Por ese tipo de problemas, comunes en casi todos los colombianos, es que estamos proponiendo construir un país de oportunidades”.