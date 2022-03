Yo no asisto a los debates, prefiero estar con la gente: Char

Además resaltó que respetará los resultados del 13 de marzo, aunque considera que tiene las condiciones para imponerse en esa contienda.

“Hablamos de lo que no va a suceder. Álex Char no gana la consulta, yo respeto y al que gane lo voy a acompañar. Yo honro mi palabra. Ahora, hablemos de lo que va a suceder Álex Char gana la consulta, a mi campaña llegará todos aquellos que crean y quieren una Colombia mejor, yo donde vea que hay alguien que nos va a sumar, que crea en el proyecto de Colombia mejor para su gente, incluyente, de la periferia no pondré líneas rojas”, dijo.