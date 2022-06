“Petro representa una opción de cambio responsable”: Alejandro Gaviria

A través de un video difundido en sus redes sociales el exprecandidato Alejandro Gaviria anunció su respaldo a la campaña de Gustavo Petro.

Gaviria indicó que su voto será por el líder del Pacto Histórico, sin embargo reiteró que se mantendrá con independencia opinando sobre los temas del país.

“Con salvedades y preocupaciones en algunos temas Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal. Los riegos de un rompimiento institucional sobre todo con el Congreso pero también con las Cortes son mayores con Rodolfo Hernández”, dijo Gaviria

Agregó: “El sentimiento predominante en Colombia es el cambio. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido el pluralismo, la paz y la sostenibilidad ambiental, lo seguiré haciendo con independencia”.

El exministro de Juan Manuel Santos lanzó dardos a la campaña presidencial de Hernández señalando que esta se habría realizado “sin propuestas”.

“Desde un punto de vista democrático me parece cuestionable una campaña que simplemente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz pero oportunista. He criticado la demagogia anticorrupción me parece oportunista e inconveniente porque acaba con la confianza en las instituciones”, dijo.

Gaviria se sintonizó con los recientes discursos de Petro e indicó que la lucha contra la corrupción “necesita fortalecer el Estado, no desmontarlo”.

“Hernández tiene una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal que no está basada en un entendimiento profundo de la economía. Petro por el contrario es consciente de un ajuste fiscal”.

Agregó que con el líder de la Colombia Humana tiene diferencias en cuanto al tema de la salud. “Con Petro hay un peligro de no llevar a cabo las reformas que el país demanda. No lo veo como una amenaza institucional o democrática”