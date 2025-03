El senador Antonio Correa, de La U, le dijo a EL HERALDO que el proyecto de su autoría que busca bajar las tarifas de energía aliviaría el bolsillo de los habitantes más pobres del Caribe y del país.

La iniciativa, que entra al tercero de sus cuatro debates en la Comisión Sexta de la Cámara, ha sido cuestionado por varios de los gremios del sector. Por ejemplo, la directora de Naturgas, Luz Stella Murgas, ha dicho a medios que “lo que persigue el proyecto no es una protección al usuario. Lo que sí logra es desincentivar la inversión privada”, y agrega que la reforma no toca únicamente el sector eléctrico, sino que al reformar la ley de servicios públicos se mete con agua, luz y gas: “Sentaría un pésimo precedente jurídico porque promueve una mayor intervención del Estado en un sector que ya está regulado y en el que hay libre competencia”.

¿De qué se trata el proyecto?

Primero, hace una regulación de lo que tiene que ver con el alumbrado público, y se dice que en los estratos uno y dos no debe ser cobrado el alumbrado público; segundo, expide de manera directa que en la facturación de la energía no se le coloque otra adenda como es el caso de alumbrado público; tercero, genera unas expectativas importantes de normalización eléctrica de la conducción de la misma en las llamadas redes urbanas y redes rurales para que no existan aumentos en las famosas pérdidas técnicas y no técnicas.

Esto es un punto muy importante porque sabemos que esas pérdidas incrementan el valor del recibo de energía casi que en un 30%. Y por supuesto, el proyecto erradica que se le trasladen las pérdidas técnicas y no técnicas al usuario en la región Caribe y el país. Estos puntos entrarían a aliviar el bolsillo de los colombianos más pobres y de los habitantes más pobres del Caribe que padecen con el servicio de energía, que muchas veces tienen o para comer o para pagar el servicio de luz.

¿Cómo ha sido el trámite y qué perspectivas le ve?

Esperemos que prontamente se le dé tercer debate y pase al debate final en la plenaria, por supuesto va a haber muchos lobistas interesados en que no se les afecte sus grandes utilidades de las empresas que los contratan para frenar el proyecto, y ahí le pido a la sociedad civil, a los más afectados, a que estemos vigilantes de que no se dilate la discusión en la Cámara.

Los gremios del sector han criticado la iniciativa...

Por supuesto, va a haber muchos intereses en que no se les disminuyan sus grandes utilidades y es este sector empresarial que quiere seguir ganando grandes dividendos a costillas de los más pobres.

¿Quiénes están acompañando el proyecto?

Existe un gran interés, existe la motivación de respaldar a las comunidades, y por supuesto de que no se sigan vulnerando los derechos, pero hay que estar atentos a los llamados lobistas, para que no vayan a hacer de las suyas con el proyecto.

¿La Bancada Caribe apoya la reforma?

Esperemos que la votación sea positiva, fue así en la plenaria del Senado, cosa que les agradezco inmensamente, y esperemos que en Cámara se adueñen de un proyecto que no es de Antonio Correa sino de todos los habitantes de la región Caribe y del país agobiados con las facturas de energía y de alumbrado público.

¿Y el Gobierno lo respalda?

Al menos no se ha atravesado y eso es muy importante. Este es un proyecto que recoge el sentir del presidente de la República y de la gran mayoría de ciudadanos, que requieren que se les mejoren las tarifas para poder comer.