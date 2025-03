La resurrección del frente amplio de partidos que se había formado al inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que el propio jefe de Estado disolvió acusando a la coalición por el lento trámite de las reformas, pero ahora de cara a las elecciones de 2026, parece ser una de las misiones principales del nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti.

Este frente amplio, que en los tiempos del santismo bien pudo ser la Unidad Nacional –de la que Benedetti formó parte y que tuvo su apogeo en el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, pero que concluyó en sus estertores cuando el Centro Democrático volvió al poder con el expresidente Iván Duque–, fue conformado en 2022 por el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y el Pacto Histórico.

Sin embargo, el asunto es que en el Capitolio los partidos tradicionales y mayoritarios, como el liberalismo, los conservadores y La U, en cuyas directivas no cae muy bien una alianza con el petrismo, hay disidencias y por ello los ex ministros del Interior Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco y Juan Fernando Cristo lograron ganar algunas batallas en el Congreso, pero la cosa sería a otro precio, por ejemplo, en unas presidenciales, donde el voto de opinión es fundamental.

La idea de Benedetti para el año entrante es que en marzo cada uno de los sectores de esta eventual alianza ponga un precandidato para que en la consulta se defina una aspiración única para las elecciones de mayo, aunque desde el Pacto Histórico se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una consulta en octubre de este año para definir el que se peleará con los otros aspirantes de ese frente amplio para la contienda final con el candidato de la derecha.

Así las cosas, los liberales, que tuvieron un nuevo encuentro la semana pasada –ocho senadores y una decena de representantes– con el jefe de la cartera política en el Capitolio –quien en las semanas previas se reunió con al menos un centenar de representantes de distintas colectividades–, permanecen divididos, pues el expresidente César Gaviria, jefe de las toldas rojas, reafirmó la independencia de su colectividad: “No tenemos ningún plan para hacer coalición con el Gobierno ni para las elecciones. Nadie puede esperar que el partido vaya a transitar el proceso electoral en coalición con los partidos que han apoyado al presidente Petro”.

Así mismo, desde la U se emitió un comunicado en el que rechazan “categóricamente cualquier acercamiento, acuerdo o negociación para conformar alianzas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026″, reiterando su “independencia y autonomía en la toma de decisiones políticas. Cualquier postura electoral futura será definida por nuestros órganos directivos siguiendo los procedimientos estatutarios establecidos y no por declaraciones unilaterales de funcionarios del Gobierno nacional”.

No obstante, el senador de La U, Antonio Correa, le salió al paso a ese comunicado en sus redes sociales: “Esto no ha sido objeto de discusión en ningún momento dentro del partido. Respetamos a los compañeros que no están de acuerdo con un #FrenteAmplio para el 2026, pero otros compañeros y yo que hacemos parte de esta bancada estamos dispuestos a conversar con el ministro @AABenedetti y con el gobierno del presidente @petrogustavo para definir la mejor opción para Colombia”.

Mientras tanto, desde la oposición denunciaron que lo del ministro del Interior es una presunta participación en política.

“Esto se va a definir entre petristas y antipetristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, en las próximas elecciones, donde vaya el Partido de la U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, independientes y la Alianza Verde de Carlos Amaya, entre otros, y que de ahí salga un candidato, muy seguramente se puede ganar versus el aspirante de la derecha que puede ser Claudia López, Sergio Fajardo o Vicky Dávila”, fue lo que dijo el titular de la cartera de gobierno.

Por lo que la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal advirtió: “Inaceptable que el ministro de la política, del Interior, funcionario público al que solo se le permite hacer lo que ordena la Constitución y la ley, transgreda la prohibición de participación en política. Benedetti es parte de la Comisión de Garantías Electorales. Aquí no hay respeto por nada”.

Más reclamos

A su vez, la representante Catherine Juvinao, del ala independiente de los verdes, auguró: “Se le viene un problemita legal”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Cogobernar con nosotros no tiene más sentido que aglutinar todas las fuerzas que sostengan un cambio progresista para Colombia y abrir las oportunidades a todas y todos los colombianos. Eso significa volver a ganar en el 2026 con este frente amplio”.

Benedetti, por su parte, le dijo a EL HERALDO: “Con el frente amplio no estoy planteando nada, yo lo que estoy diciendo es que hay una derecha, en la que está Claudia López, está Vicky Dávila y Fajardo, y tiene que haber unas personas que no son de derecha, que lo que yo propongo es que los que no sean de derecha hagan una consulta para marzo y de ahí salga un candidato para que debata las ideas y en democracia vean a ver quién gana. Eso es lo único. Más que una propuesta, es un análisis de lo que yo veo”.

Acerca de si el petrismo tiene o no futuro en 2026, respondió entre risas: “Ahora estoy asustado porque si hablo de eso entonces dicen que estoy participando en política”, agregando: “Yo no he participado, ahora están sensibles, parece que estuviera hablando ahora con científicos, con premios nobel de economía”.

En torno al paso esta semana de la reforma a la salud 2.0 al tercer debate, comentó el jefe de la cartera política: “Sacamos la reforma a la salud en martes, miércoles y jueves. La Cámara nunca había sesionado hasta las 12 de la noche, hasta el jueves, y las cosas salieron bien”.

Pero ante la prueba de fuego de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, donde el año pasado se hundió el primer articulado de la salud, sostuvo: “Lo mismo decían de la Cámara el lunes pasado y pasaron solo tres días”.

Al respecto de dicho frente amplio, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, le dijo a este diario: “A mí me causa mucha preocupación porque Benedetti puede ser lo que sea, menos bobo, y algunos de mis compañeros son todo, menos confiables. Aquí en el inicio del gobierno Petro vimos ese mismo frente amplio y todo el mundo entregado. Me preocupa lo mismo para lo que viene en el Congreso. En lo electoral menos, porque yo no creo que este pueblo colombiano esté dispuesto a ratificar este desastre”.

La representante Cha Dorina, del Pacto Histórico, saludó en este medio la iniciativa: “Aquí hay que unirse, eso es un llamado a la unidad, a los que representamos el pueblo, las causas, los problemas estructurales de este país. Y vamos con toda, porque vamos a ganar Congreso y Presidencia. Le veo futuro porque el acuerdo es programático, es que el pueblo pueda tener participación y que los gobiernos no sean como antes que eran unas mismas familias, el bipartidismo. Este frente amplio da la posibilidad de la alternancia en los espacios de poder de este país”.

Desde el Partido Conservador, el representante Wadith Manzur indicó a esta casa periodística: “Creo que en la política uno no puede ser cerrado a nada, siempre hay que escuchar, siempre y cuando la posición sea escuchar, no imponer. Lo maluco de esto es cuando quieren hacer frentes amplios para imponer condiciones. Yo creo que mientras se pueda participar, se pueda discutir, haya entendimiento, haya acuerdos, haya puntos medios, siempre será un buen camino para Colombia, porque la gran mayoría de ciudadanos y yo estamos aburridos de la polarización: necesitamos encontrar soluciones para la gente, no tienen que ser de izquierda o de derecha, si las de izquierda son buenas se acompañan, y si las que proponemos desde la derecha son buenas, también hay que acompañarlas”.

Sin embargo, su copartidario, David Barguil, le advirtió a este periódico: “Esa del frente amplio es una afirmación muy apresurada, incluyendo también a distintos partidos con los que no hay esa manifestada aceptación de parte del partido. Ellos están soltando globos al aire a ver cuáles terminan reventando y cuáles terminan llegando a un feliz término”.

Y Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, cuestionó: “¿Un frente amplio para qué? ¿Para perpetuar un modelo de gobierno que ha fracasado? Usted construye un frente amplio para cambiar el país cuando es un líder que dialoga y concilia con todas las fuerzas políticas, pero el presidente Petro no es capaz ni de hablar con los gobernadores y alcaldes actuales. (…) El verdadero frente amplio debería ser para derrotar el modelo de Petro en 2026″.