La renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) de los congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur, investigados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con la corrupción en la Ungrd, tiene bloqueada a esa instancia que es la encargada de avalar el endeudamiento estatal.

La Comisión no pudo sesionar este lunes por falta de quórum, lo que pone en aprietos al Gobierno de Gustavo Petro, que busca la autorización en el Congreso para pedir créditos internacionales en un momento de dificultades con el presupuesto.

“Hoy, en sesión de la CICP, se buscaba concepto previo para gestionar empréstitos externos por 5.000 millones de dólares del Plan Financiero 2024, destinados a financiar apropiaciones. Sin quórum, no se avanzó en obtener recursos con la banca multilateral, la fuente menos costosa”, señaló el Ministerio de Hacienda en su cuenta de X.

El escándalo por el robo de dinero público de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) ha salpicado a cerca de una decena de políticos que supuestamente se beneficiaron de contratos por apoyar al Gobierno en las votaciones.

El exdirector de la UNGRD Olmedo López, que es el principal implicado en la trama corrupta, ha señalado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso para aprobar iniciativas impulsadas en el Congreso por Petro.

“Respeto el trabajo de la Fiscalía y confío en demostrar que eventualmente puedo cometer errores, pero no delitos. Nunca he jugado a esquivar la ley. Mi compromiso con el presidente y las finanzas públicas sigue intacto y no será afectado por esta situación”, manifestó Bonilla el sábado, luego de que ‘Noticias Caracol’ revelara la declaración de una exsubordinada suya que dijo que el ministro sí sabía de los tratos ilegales con congresistas.