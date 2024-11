BOGOTÁ. La Bancada Caribe rechazó este miércoles el cobro del impuesto de valorización anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la vía Cartagena-Barranquilla y que afecta al Atlántico y Bolívar con un nuevo tributo.

Lea también: Presidente del Congreso reitera que el impuesto de valorización es ilegal

Tras el tercer encuentro de la Bancada Caribe este miércoles en el Senado de la República, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, tomó la vocería para cuestionar por parte del grupo parlamentario de los costeños esta medida.

“Mi solidaridad con lo que está sucediendo a Atlántico y a Bolívar, no es otra cosa que un cobro ilegal, excesivo y confiscatorio de valorización que llega a $2,4 billones y que grava a escuelas, centros de salud, estratos tres de la población, que se comenzará a aplicar según el Ministerio de Transporte a partir de marzo no sobre avalúos catastrales sino sobre avalúos comerciales, y ha dicho la ministra que será como tres veces el avalúo catastral, que tanto en Barranquilla como en Cartagena son altísimos”, dijo el legislador en rueda de prensa.

Lea además: “Vamos a terminar pagando más de lo que costó la vía”: Pumarejo sobre cobro de valorización

Agregó Cepeda Sarabia que lo que se pretende con este impuesto “es ilegal porque quieren basar el cobro en un artículo del PND de 2023 que hablaba de que la valorización se puede cobrar cinco años antes y cinco años después pero nuestra vía, inconclusa, Barranquilla-Cartagena, solo al 35% de ejecución en doble calzada, se recibió en mayo de 2022, antes de la entrada en vigencia de esa ley y basada en una ley de 2016, que lo que expresaba es que la valorización se podía cobrar antes o durante la ejecución de la obra”.

Entonces, agrega el jefe del Capitolio, “como no fue terminada, no ha lugar. El senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) demandó ante la Corte Constitucional ese artículo de 2023 y esa demanda fue aceptada, y además la ley no puede ser retroactiva”.

Lea aquí: Mintransporte insiste en defender la valorización; congresistas, sus vicios

Y concluye el senador conservador haciendo eco del clamor de la Bancada Caribe al Gobierno Nacional frente a las necesidades de la región: “Encima de las onerosas tarifas de energía eléctrica, no sabemos qué ha pasado con Atlántico y Bolívar, que todos los días nos ponen un impuesto o nos rebajan el presupuesto, como sucedió con el Atlántico en el 32%, o nos quitan los Juegos Panamericanos. No sé por qué esa saña con la región Caribe y en este caso con Atlántico y Bolívar”.