Remezón de fuerzas reconfiguró el Congreso para este 2022

Con apenas 20 senadores en su bancada y 27 representantes a la Cámara el petrismo tuvo que negociar algunas direcciones y ministerios para imponer su agenda.

Obteniendo de esa manera el respaldo del Partido Liberal, Conservador y la mayoría de la Alianza Verde, las tres colectividades se declararon parte del Gobierno. Dejando a la U, Colombia Justa, Mira y Cambio Radical en independencia y a Centro Democrático en la oposición.

Frente a estos movimientos el analista Carlos Arias, le dijo a EL HERALDO que dichas alianzas hacen parte de la realidad que ni siquiera la izquierda pudo cambiar en esta primera legislatura.

“Lo que estamos viendo en Colombia es lo que se denomina como unanimismo, y es que todos están de acuerdo con el poder del Ejecutivo en búsqueda de una parte de la torta burocrática y no por una real coincidencia ideológica y de posturas en políticas públicas”, explicó Arias sobre la aprobación de las iniciativas del Gobierno.

Agregó en este sentido el catedrático de la Universidad Externado que “este tipo de fenómenos no son sanos para la democracia, porque evidencian que muchos de los políticos no representan ese 47 % de colombianos que dijeron no querer o desconfiar lo que Petro representaba como proyecto político. Siempre será sana una oposición crítica para evitar los autoritarismos”.