Con 96 votos a favor la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer la acusación contra Magistrado Jorge Pretelt, señalado de un supuesto soborno en la Corte Constitucional para favorecer una tutela de la compañía Fidupetrol.

La corporación resolvió enviar al Senado de la República la acusación para que sea allí en donde se adelante un juicio político.

El abogado Abelardo De la Espriella, defensor del magistrado señaló que 'el proceso contra Jorge Pretelt se constituye en un linchamiento sin precedentes en la historia judicial de Colombia: violaron el procedimiento, se dieron presiones indebidas de todo tipo, no se resolvieron las nulidades, votaron representantes que habían prejuzgado a mi cliente, me negaron la posibilidad de intervenir en la plenaria, y los congresistas ni siquiera leyeron el expediente. Pudo más la mermelada y las amenaza',

A su vez, el abogado anunció que estudiará la posibilidad de presentar las acciones legales pertinentes.

Fiscal advirtió a congresistas

El fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, advirtió a los congresistas que de no tramitar el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt podrían incurrir en delitos como prevaricato por omisión.

'Los parlamentarios tienen una garantía institucional, sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no es absoluto, y si se comprueba que los parlamentarios no están concurriendo a votar, o dilatando las votaciones, como una estrategia para que no se tomen decisiones en ese caso, pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia, y se ven expuestos a un prevaricato por omisión' indicó Montealegre.

Además, el fiscal señaló que si se confirma una estrategia de dilación por parte de ciertos sectores del Congreso quedarían 'expuestos a pérdida de investidura, por conflicto de intereses o por tráfico de influencias'.

Por su parte, el magistrado Pretelt publicó a través de su cuenta de Twitter que 'se confirma la presión indebida del Fiscal General, Eduardo Montealegre en mi proceso. Lo negaba pero hoy amenaza abiertamente al Congreso de la República'.