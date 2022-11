Los puntos sobre las íes: la importancia de una buena fotografía

Las fotografías son un recurso fundamental en el ejercicio periodístico de los medios impresos o digitales. Nada más cierto que una imagen vale más que mil palabras. De ahí la importancia de saber seleccionar la fotografía más pertinente para acompañar o ilustrar una información, reportaje, entrevista, crónica o un hecho en general. Desafortunadamente, no siempre acertamos en escoger la más adecuada, lo cual nos exige revisar permanentemente nuestros procesos internos para ofrecer a las audiencias el mejor contenido posible.

Hace unos días publicamos, tanto en la web, redes sociales y en la edición impresa, una entrevista con el doctor Javier Fernández, quien asumió recientemente la dirección del departamento médico del Junior. Una conversación franca, cercana e interesante acerca de la preocupante racha de lesiones de los jugadores. Hasta ahí todo en orden. Pero, la fotografía en la que aparecía el doctor Fernández llamó mucho la atención de los usuarios de nuestras plataformas digitales que no daban crédito al computador del galeno. Un equipo bastante antiguo que fue objeto de burlas y comentarios jocosos. Algunos revisaron el detalle de la imagen que llevaba, en todos los casos en los que apareció, la palabra archivo. Es decir, no era actual ni tampoco fue tomada recientemente. Forma parte de las fotografías del archivo del periódico. Otros se dieron cuenta que así era porque la camiseta que lucía el médico no corresponde a la dotación actual del equipo rojiblanco. Pero, la gran mayoría de los lectores o usuarios digitales quedó desconcertado.

Ciertamente, la fotografía no fue la más conveniente. Debimos esforzarnos más por conseguir un mejor recurso para acompañar el contenido de la entrevista que pasó a segundo plano por el impacto que causó la imagen que es real, por supuesto, pero corresponde a una etapa anterior del médico Fernández en Junior, cuando también era parte del cuerpo técnico del equipo. Tomamos atenta nota, ofrecemos excusas por el dejavú que causamos y prometemos ser más eficientes en la búsqueda de nuestras imágenes. También procuraremos dejar claro en los pie de foto cuando se usan imágenes de referencia, a falta de fotografías más vigentes, para que los lectores tengan información clara del por qué de la elección de esa pieza visual.

Los puntos sobre las íes, una construcción conjunta, para hacer mejor nuestro trabajo.