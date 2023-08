Hombres G y Morat se unen para relanzar himno del rock en español

Has sido tu, que crees que no te he visto / Has sido tu, chica cocodrilo / Has sido tu, la que me dio el mordisco / Has sido tu, has sido tu, has sido tu. En 1986, la banda española Los Hombres G lanzó ‘El ataque de las chicas cocodrilo’ como una forma de contar la historia de un grupo de hombres acosados en la calle por mujeres que les llaman por teléfono, los muerden y les envían cartas.