Padre e hija a bordo de un vehículo por poco caen de una cascada en India

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, este particular accidente que pudo haber terminado en tragedia, ocurrió el pasado domingo en la turística cascada de Lodhiya Kund, conocida por tratarse de un popular paraje paisajístico que muchas personas suelen ir a visitar durante los fines de semana.

Según informaron los medios, al momento de lo ocurrido la adolescente involucrada se encontraba en el interior del vehículo, mientras su padre permanecía a salvo a un lado del mismo; pero una vez el auto se precipitó hacia el agua, el hombre no lo dudó dos veces y se lanzó junto a otros ciudadanos al rescate de su hija. Acto que se puede evidenciar en el vídeo.

Picnickers Youth Of Bharat saved a father-daughter from drowning after a car fell into Lodhia Kund waterfall near Indore, #MadhyaPradesh



