Estudiante golpea brutalmente a profesora por haberle decomisado videoconsola

Las autoridades también informaron que el estudiante después de la golpiza escupió a la víctima y amenazó con matarla.

El oficial Rick Staly, dijo en declaraciones al canal WESH de Orlando que "podría haber sido un homicidio".

"Cuando empujas a la gente hacia abajo de esa manera y se golpean la cabeza, nunca sabes el resultado", señaló.

6' 6'' high school student beats female teacher's aid after she took his video game away from him. *Reportedly* she's got multiple broken ribs but is expected to live...



Things escalate quickly; plan accordingly. #Florida #America2023 #crime #HighSchool #FlaglerCounty pic.twitter.com/4oPdFyhfYS