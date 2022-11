Rinden homenaje a las 21 víctimas de la matanza en Uvalde

"El centro de la ciudad se ha convertido en esta galería al aire libre. Esto educa, no solo acerca de los niños, sino sobre sus historias y sus vidas", acotó.

Los participantes esperaron hasta que se completaron los funerales de las víctimas para ponerse en contacto con las familias, obtener sus permisos y conocer las historias personales de los alumnos y las maestras que perecieron en el ataque.

Los artistas asignados a cada familia recogieron detalles sobre las víctimas como sus colores favoritos, sus comidas preferidas, sus actividades y anécdotas más notables que perduran en la memoria de los sobrevivientes.

Así, por ejemplo, el mural que recuerda a Makenna Lee Elrod, de 10 años de edad cuando murió baleada por Ramos, destaca sus ojos azules e incluye las imágenes de su perro Golden Retriever, su pollito, su caballo y otros animales que viven en el rancho de la familia.

En el cielo azul del mural, la artista Silvy Ochoa reprodujo con la caligrafía de Makenna un mensaje que la niña había dejado a su madre: "I love you so, so, so much. Makenna" (Te amo tanto, tanto. Makenna), flanqueado por dos mariposas.

A fines del mes pasado varios artistas de San Antonio dieron los toques finales al proyecto con un mural titulado "No olviden sus nombres", en el cual las 21 víctimas aparecen reunidas.