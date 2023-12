Reportan baja participación en el referendo por el Esequibo en Venezuela

"En este momento, tenemos tres veces la participación, a esta hora, que ha ocurrido en otros procesos electorales", dijo Amoroso, cerca de las 11:20 hora local (15:20 GMT), sin detallar a que eventos de votación se refería al hacer la comparación.

La consulta, que no supone en sí misma un cambio sobre el área disputada con Guyana, pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio del Esequibo, del que Venezuela no ejerce control desde 1899.