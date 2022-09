Universidad usa personajes de series para publicidad y Netflix le responde

Y no es el único personaje que han usado. Para invitar a estudiar carreras como Psicología, Derecho, Negocios, y Administración, han usado personajes de The Office, Better Call Saul, Matilda, Breaking Bad y Hannibal.

“Una cosa es ser un abogado criminalista y otra es ser un abogado criminal, tú decide que abogado serás mientras Estudias tu Licenciatura en Derecho, inicia este 24 de septiembre”, se lee en otra publicación, con una imagen de Saul Goodman.