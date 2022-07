Colombiano habría muerto en medio de combate en Ucrania

A través de su cuenta de Twitter ha afirmado que el ciudadano de Colombia ha muerto recientemente en un combate.

“Noticias dicen que un colombiano que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana murió durante batalla. Medios rusos dicen que él era un mercenario. Paz en su tumba”, publicó en su cuenta oficial de la red social.

news says the first Colombian in the Ukrainian Foreign Legion has been Killed in Action. Russian news says he was a “mercenary.”



Noticias dicen que un Colombiano que había formado parte de la Legión Extranjera Ucraniana murió durante batalla. Paz en su tumba. pic.twitter.com/YFjNeOItOB