¿Pagaría más de $40 mil por la certificación de Twitter?

Inicialmente, The Verge y el New York Times, revelaron que uno de los planes específicos que Musk plantea es cobrar 19,99 dólares por una "cuenta verificada" -algo que ahora se puede obtener de forma gratuita y se traduce en un pequeño icono azul-, supuestamente poniendo como requisito que el demandante sea suscriptor de Twitter Blue, el servicio premium que hasta ahora no ha respondido a la demanda esperada.

Ese plan levantó una verdadera polvareda en la misma red social, con perfiles tan notorios como Stephen King, uno de los autores más leídos de Estados Unidos y del mundo, quien la pasada noche tuiteó: "¿Veinte dólares al mes por tener una cuenta verificada. A la mierda, deberían pagarme a mí", y amenazó con salir de la red.

A King le respondió poco después el mismo Musk -confirmando así indirectamente sus planes-: "¡Tenemos que pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede apoyarse solo en los anunciantes. ¿Qué te parecen 8 dólares?", tuiteó, sin aclarar si la cantidad está todavía por decidir.