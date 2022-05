¿Por qué la compra de Twitter enfrentó a los magnates Bill Gates y Elon Musk?

Una de las controversias más recordadas protagonizadas por dichos empresarios tuvo que ver con las consecuencias de la vacunación. Por un lado, el fundador de Tesla afirmó en una entrevista con el New York Times que no pensaba en tomar las dosis necesarias, pues “Yo no estoy en riesgo de contraer COVID, ni mis hijos”.

Sin embargo, meses después mencionó en sus redes sociales haber contraído un “caso moderado”. “Mis síntomas son los de un resfriado leve, lo cual no es de extrañar, ya que un coronavirus es un tipo de resfriado”, mencionó sobre su cuadro sintomático.