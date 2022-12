Autor del tiroteo en París pretendía suicidarse tras perpetrar la masacre

El individuo se internó en una peluquería cercana donde hirió a tres personas más y donde fue desarmado por una de ellas, hasta que fue arrestado por las fuerzas del orden a las 11.40 horas, según el relato de la fiscal.

Durante su interrogatorio, que tuvo que ser aplazado este sábado por problemas psiquiátricos del detenido, se definió como depresivo y suicida.

Aseguró que su odio a los extranjeros comenzó cuando en 2016 sufrió un robo en su casa.

Según varios medios, entonces atacó a uno de los ladrones, de origen extranjero, y fue condenado por ello, momento en el que comenzó a odiar a todos los foráneos.

La fiscal señaló que “lo único que lamenta es no haberse suicidado”, algo que tiene previsto hacer “algún día, pero no sin antes llevarse por delante el máximo posible de enemigos”, en referencia a todos los foráneos no europeos.