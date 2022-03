Tras fuerte terremoto en Japón, se vieron luces azules en el cielo: ¿por qué?

Uno de los videos generó impacto luego de que una cámara registrara el momento exacto en el que, en medio del fuerte movimiento, aparecieron luces de color azul en el cielo, ciertos destellos que la gente no entendía por qué se reflejaban o no encontraba explicación del fenómeno. Incluso, se generaron muchos mitos alrededor del tema y era un misterio que no se había aclarado.

Sin embargo, no es la primera vez que se ven estos colores en el cielo mientras se está registrando un terremoto. Investigadores de Universidad Rutgers, en Estados Unidos, explicaron que los destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica.

Un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos señala que este evento se conoce como "luces de terremoto" y estas han sido documentadas desde los años 1600.

Estas 'luces de terremoto' pueden aparecer antes, durante y después del movimiento de tierra, según las distintas anécdotas y registros de años previos. En distintos terremotos, los testigos han afirmado que en el cielo se ven destellos color azul, rosa o incluso púrpura, y se cree que los rayos más habituales en el cielo son el resultado de una acumulación de carga eléctrica en las nubes.

Sin embargo, los experimentos de laboratorio en la Universidad de Rutgers sugieren que estas luces se originan por el gran aumento de carga eléctrica en el suelo cuando la tierra se rompe.