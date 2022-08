Rinden homenaje al escritor Salman Rushdie en Nueva York

Los valores que fundamentan la prolífica obra de Rushdie fueron evocados por los escritores como faros que iluminan un mundo en conflicto: la diversidad de ideas, el mestizaje, el derecho al libre discurso, la libertad de prensa, el amor por los libros y, en definitiva, "la celebración de la vida", tal vez la expresión más escuchada durante la hora en que duró este homenaje.

Una decena de activistas del PEN se equiparon con carteles con frases emblemáticas escritas por Rushdie, como la que proclamaba que "El Arte no es entretenimiento; en el mejor de los casos, es revolución", o "Si no estamos seguros de nuestra libertad, no somos libres"