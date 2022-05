Rusia prohíbe a 31 empresas extranjeras participar en suministros de gas ruso

Las 31 empresas energéticas extranjeras incluidas en la lista de sanciones de Moscú no podrán participar en los procesos de suministro de gas procedente de Rusia, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Se trata de sanciones que vetan a esas compañías. Por ello, no tendremos ninguna interacción con esas compañías, están simplemente vetadas", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.



Además, recalcó que "no participarán en el proceso de suministro de gas ruso" a Europa.