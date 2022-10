‘Hagrid’ y otros papeles inolvidables interpretados por Robbie Coltrane

Esa personalidad bromista, pero también fría; sumado a su reconocimiento en la industria cinematográfica de Gran Bretaña, llevaron a Coltrane a dar vida a Valentin Zukovsky, aliado del agente James Bond, del MI-6, en dos entregas: GoldenEye y The World Is Not Enough.

Como Zukovsky, Coltrane da vida a un exagente de la KGB que sirve como enlace de Bond entre sus investigaciones y la mafia rusa. A su vez, Valentin es propietario de un bar, un casino y una fábrica de caviar, que el propio Bond destruye mientras intenta huir de sus enemigos en El mundo no basta.

En esa película, Coltrane se muestra como un personaje sombrío, pero que no deja de lado su capacidad para hacer chistes en momentos de tensión. Muere tras recibir una herida mortal de Elektra King, villana en El mundo no basta, pero resistiendo lo suficiente para salvar la vida de un Bond que estaba al borde de una muerte fatal.