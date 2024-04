Milei y Musk se reunieron y acordaron “evento” para “fomentar la libertad”

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el empresario Elon Musk acordaron realizar "un gran evento" en el país suramericano "para fomentar las ideas de la libertad" durante la reunión que mantuvieron este viernes en Texas (EE.UU.).

El vocero de Milei, Manuel Adorni, anunció a través de las redes sociales que el evento tendrá lugar "próximamente", aunque no ofreció más detalles.



En este sentido, Musk mostró su compromiso con "las ideas de la libertad y los Gobiernos pro mercado".



Milei también ofreció a Musk su colaboración "en el conflicto que mantiene la red social X en Brasil en el marco del conflicto judicial y político en ese país".



El mandatario argentino publicó en sus redes sociales varias fotografías en las que aparece estrechando la mano de Musk, acompañadas de su habitual lema escrito en mayúsculas, "Viva la Libertad, Carajo...!!!" (sic).



La reunión se produjo en las instalaciones de la Gigafactoría de Tesla en Austin, Texas, donde la compañía produce componentes para su modelo Y y su camioneta eléctrica Tesla Cybertruck.



En otras imágenes, Milei posó junto con Musk en la entrada de la Gigafactoría y en el interior de la planta.



En un video colgado en X, Milei le dijo a Musk que era "un gran placer" reunirse con él y le agradeció "todo lo que hace por el mundo".



A continuación, presentó al empresario a su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, a la que calificó de "boss" ("jefa").



En otro video, se puede observar al presidente argentino conducir la camioneta 'pick up' Cybertruck de Tesla junto a su hermana.



Según Adorni, durante su reunión abordaron la eliminación de "trabas burocráticas" para atraer inversiones y mostraron su acuerdo en la importancia del desarrollo tecnológico "para el progreso de la humanidad", así como el establecimiento de "reglas de juego claras y estables para poder traer empresas".



El encuentro es la materialización de una creciente relación a distancia y a través de X entre Milei y Musk, que el periódico The Wall Street Journal calificó como "bromance" (una relación no romántica entre dos hombres).

Después de que Musk colgó el 5 de diciembre de 2023 en su cuenta de X un video en el que Milei explicó su oposición a la "justicia social", el mandatario argentino le respondió un día después: "Necesitamos hablar, Elon".



Adorni no indicó si este viernes Milei y Musk trataron sobre proyectos industriales en Argentina, que posee algunas de las mayores reservas del mundo de litio, un mineral clave para la producción de baterías para vehículos eléctricos.



Pero en su cuenta de X, Musk insinuó que trabajará con Milei al escribir: "Por un futuro apasionante e inspirador".